Из 19 случаев коронавируса в Литве на выходных 4 были привозными

Из 19 подтвержденных в выходные дни случаев коронавируса в Литве четыре были привозными, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

"Один из них в Шяуляйском округе – лицо прибыло по делам бизнеса из России через Минск, в Литву попало через КПП Медининкай. В Клайпедском округе один случай – лицо путешествовало из Финляндии через Таллин на пароме, а в Литву въехало через КПП Салочяй. И в Таурагском округе также один привозной случай – лицо вернулось из Нидерландов через Германию в Клайпеду паромом" – заявила в понедельник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

Оставшиеся 16 случаев были зафиксированы в Вильнюсском округе, среди них – еще один привозной: коронавирус выявлен у водителя дальних рейсов, вернувшегося из России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!