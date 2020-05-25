Глава Минздрава Литвы: карантин предложим продлить с началом лета

На пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что карантин предложат продлить и летом.

"Я уже неоднократно упоминал, что он необходим как определенный юридический режим, чтобы можно было продолжать применение режима карантина, изоляции, этот вопрос мы будем сегодня обсуждать с коллегами из других стран Балтии, будем решать, в каких случаях приезжим не придется две недели проводить в изоляции. Что касается конкретного срока, то пока с ним не определились, пока не ходу пускаться в дискуссии, но на самом деле сам карантин предложим продлить", – сказал Верига.

Министр Верига на пресс-конференции сказал, что все еще продолжается дискуссия о том, какие показатели должны быть в странах, приезжим из которых не придется две недели проводить в изоляции.

Министр сказал, что отныне магазинам и другим местам, где предоставляют разного рода услуги, не требуется вывешивать информацию о том, что людям из группы риска заходить не рекомендуется.

"Это решение было принято в ответ на бурные дискуссии в общественном пространстве. Были и такие случаи, когда рекомендации были неверно истолкованы и объявление было составлено в форме запрета. Могу только напомнить, что общие рекомендации для людей из группы риска остаются в силе", – сказал Верига.

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