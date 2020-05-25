Министры стран Балтии обсудят одинаковые условия для зарубежных путешествий

В понедельник министры здравоохранения Латвии, Литвы и Эстонии намерены обсудить равные условия, которые будут применяться в отношении путешественников из других стран.

"С министрами здравоохранения Латвии и Эстонии мы обсудим третий шаг в сотрудничестве государств в деле определения карантина, и особенно смягчение условий для путешественников", – заявил на пресс-конференции в Вильнюсе министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

По его словам, будет решаться, какие показатели заболеваемости COVID-19 могут быть в государствах, чтобы для прибывающих из них в страны Балтии не применялась обязательная двухнедельная самоизоляция и прочие карантинные условия.

Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились открыть свои границы гражданам своих стран для свободных путешествий и согласовали показатель, при соблюдении которого выдаются разрешения на рейсы из других стран.

"Был определен показатель, что (в государствах, из которых будет разрешено возобновить рейсы – BNS) количество случаев за последние две недели не должно превышать 25 случаев на 100 тыс. жителей", – сказал А. Верига.

В Балтийских странах до полудня понедельника было подтверждено 4508 случаев заражения новым коронавирусом.

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