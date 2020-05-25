Появились новые детали о скончавшемся в Кельме младенце: мать ушла из дома на 7 часов

В субботу вечером в Кельмескую больницу доставили младенца со следами царапин и синяками на теле. Врачи не могли ничем помочь младенцу, он скончался. Выясняется, что мать оставила младенца с другим ребенком и ушла из дома. В момент задержания подозреваемая была трезвой, сообщает телеканал LNK.

В репортаже сообщается, что младенцу не было и года. Его привезли в больницу из одной деревни Кальмеского района.

"На лице у младенца были многочисленные царапины и синяки. К сожалению, младенец не выжил. Задержана 39-летняя подозреваемая. Это мать младенца. Начато расследование по факту лишения жизни по неосторожности", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

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Если женщину суд признает виновной, то ей грозит лишение свободы на срок до 4 лет. По данным LNK, женщина оставила младенца дома с 12-летним сынок. Скорую она вызвала, когда вернулась домой.

"Выяснилось, что младенец скончался дома, на его теле было множество царапин и синяков", – сказал глава полиции Кельмеского округа Далюс Пакурайтис. Он сказал, что матери не было дома около 7 часов.

В репортаже сообщается, что полиция расследует несколько версий происшествия. Семья попала в поле зрения социальных служб уже тогда, когда в ней был один ребенок, но нет данных о том, что у женщины могут быть проблемы с алкоголем.

"Первое сообщение социальная служба получила в декабре 2018 г., сообщалось о косвенном насилии над ребенком, из-за травмирующего окружения, конфликтов между сожителями. Специалисты тогда установили угрозу первого уровня", – сказала глава Службы по правам ребенка и усыновлению Илма Скуодене.

Старшего ребенка забрали из семьи в безопасное окружение. Специалисты будут следить за ходом расследования. По предварительным данным, женщина уверяет, что уходила на работу.

"Наверное, по мере окончания карантина все будут спешить на работу, но ведь у детей еще не закончился учебный год, некоторые дети остаются дома. Важно не оставлять их дома одних, надо учитывать их возраст", – напомнила Скуодене.

Прокурор Шяуляйской окружной прокуратуры Лаймуте Мартинавичене, 25 мая обратилась в Тельшяйский участковый суд с просьбой взять подозреваемую под арест на месяц.

В прошлом году из-за неприсмотра в Литве погибли три младенца.

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