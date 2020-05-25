Глава Минфина Литвы: теневой сектор сократился, но риск его роста сохраняется

Масштабы теневой экономики Литвы за несколько лет значительно сократились, утверждает министр финансов Вилюс Шапока, связывающий этот прогресс с ростом сознательности общества. Однако, он утверждает, что в связи с коронакризисом остается риск того, что теневой сектор может вновь вырасти.

"Если посмотреть на несколько последних лет, очевидно, что ни у кого не возникают сомнения в том, что теневой сектор в Литве значительно сокращается. Я не буду хвалиться, это не моя заслуга – заслуга жителей всей Литвы, и мы должны этим гордиться. За несколько лет теневой сектор сократился более чем на 10 проц. пунктов. Я полагаю, что это впечатляющий результат", – сказал В. Шапока в понедельник на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции "В этой стране нет места тени".

По его словам, хотя сейчас государство сталкивается с шоком и пандемией, очевидно, что сознательно выплачиваемые налоги очень помогают государству, бизнесу и людям. Министр утверждает, что следует надеяться на то, что после кризиса теневой сектор не вернется в прежние масштабы.

"Что непосредственно означают эти уплаченные налоги – это и помощь медикам, и выплаты самым уязвимым, субсидии, финансирование простоев и все прочее. Это возвращается обратно к людям для того, чтобы они могли выжить в этот трудный период. Есть ли угроза того, что тень вернется? Да, такая угроза есть, но мне хочется верить в то, что кризис не перечеркнет эти ценности", – сказал В. Шапока.

Председатель правления банка Swedbank Довиле Григене более сдержано оценивает завоевания Литвы в контексте контролирования теневого сектора.

"Я не вижу такой хорошей картины, поскольку тень в Литве очень острая проблема, и цифры и все анализы показывают, что мы в Европе одни из тех, у которого эта проблема остра", – сказала Д. Григене на пресс-конференции.

По ее словам, представленный в мае Минфином "План ДНК будущего экономики", предусматривающий миллиардные инвестиции в пять приоритетных сфер, является похвальным решением, однако для сокращения тени нужно обратить внимание на две сферы: внедрение цифровых технологий в экономике и систему образования.

Она считает, что сокращению теневого сектора способствовало бы просвещение и среди молодежи, например, на темы о том, зачем нужны налоги и тому подобное.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!