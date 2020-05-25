В Вильнюсе коронавирус установили у двоих работников Сантаришкской клиники

Половина новых случаев коронавируса связана с очагом в Сантаришкской клинике, сообщает 25 мая Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

За прошедшие сутки всего подтвердили 12 случаев коронавируса.

"10 случаев подтвердили в Вильнюсском округе, два – в Алитусском", – сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, в Вильнюсе коронавирус подтвердили у двоих работников Сантаришкской больницы.

"По предварительным данным, еще 4 человека, возможно, связаны с этим очагом. Это либо члены семей, либо те, кто тесно общался, у кого был контакт", – сказала Лингене.

Лингене заметила, что зафиксирован еще один случай заболевания в Антавиляйском пансионате – болезнь диагностировали у пациента.

"Два случая в Вильнюсском округе связаны с заболеванием в семье. В отношении одного случая еще ведется расследование", – сказала она.

По словам Лингене, в Алитусском округе, коронавирусом заболели два члена одной семьи.

По данным на 25 мая, в Литве коронавирусом заболели 1635 человек, 426 еще больны, 1138 - выздоровели.

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