К новому сезону компания Grinda начала готовиться в прошлом году: убрали кусты, обрезали деревья, увезли опавшие листья, обновили инвентарь.
Работы продолжаются и сейчас. Пляж появится на озере Гилужис, а в Валакампяй готовят к открытию нудистский пляж. До этого действовал лишь один нудисткий пляж - рядом с Тракай, на озере Акмяна.
Официально пляжи откроются 1 июня.
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