На этой неделе в столице Литвы начинается пляжный сезон

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Atnaujinti Vilniaus paplūdimiai tapo patrauklia laisvalaikio vieta Foto: Organizatorių nuotr.

С 1 июня в столице Литвы начинается пляжный сезон. Этим летом откроется 9 пляжей: Валакампяй I и II, в Жирмунай, у озер Салоте и Бальсис (Зеленые озера), Бальжис I и II, а также Тапяляй I и II.

К новому сезону компания Grinda начала готовиться в прошлом году: убрали кусты, обрезали деревья, увезли опавшие листья, обновили инвентарь. Работы продолжаются и сейчас. Пляж появится на озере Гилужис, а в Валакампяй готовят к открытию нудистский пляж. До этого действовал лишь один нудисткий пляж - рядом с Тракай, на озере Акмяна. Официально пляжи откроются 1 июня. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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