Литва и Беларусь подписали соглашение об оповещении о ядерных инцидентах

Литва и Беларусь в понедельник подписали соглашение о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБИАЭ) Литвы сообщила, что подписала соглашение с Министерством экстремальных ситуаций Беларуси.

"Несмотря на это соглашение, все поднимаемые Литвой вопросы об обеспечении защиты окружающей среды и ядерной безопасности по-прежнему остаются. Литва добивается, чтобы Белорусская АЭС (БелАЭС) не была введена в эксплуатацию, пока не проведены в жизнь все международные требования к охране окружающей среды и ядерной безопасности", - сообщила ГИБАЭ.

Инспекция подчеркивает, что после того, как на площадку БелАЭС доставлено ядерное топливо и продолжается подготовка к пуску первого реактора, уже возник потенциальный риск ядерной или радиологической аварии.

В соглашении ведомства договорились незамедлительно обмениваться информацией в случае ядерной аварии и регистрации опасного для здоровья людей ионизирующего излучения, а также информацией о безопасности объектов ядерной энергетики стран.

В соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии, такие соглашения между соседними странами являются обычной международной практикой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!