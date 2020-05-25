Глава Театра оперы и балета Литвы: убытки от карантина могут составить 1 млн евро

Директор Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Йонас Сакалаускас говорит, что из-за карантина его театр мог потерять около миллиона евро доходов, однако утверждает, что увольнений не было.

"За весь этот период, до середины июня, как подсчитал театр, именно из-за несостоявшихся мероприятий он потерял полмиллиона (евро). В общей сложности за этот период не было и других продаж билетов на предстоящий год, так что мы считаем, что если суммировать традиционные цифры десяти лет и все прогнозы, то мы потеряли около миллиона евро", - сказал Й. Сакалаускас журналистам в понедельник.

Он сказал, что театр рассчитывает на помощь правительства и Министерства культуры.

"Эта дыра возникнет уже в конце года - в ноябре-декабре, она заметно осложнит нашу работу, но мы надеемся решить это вместе с Министерством культуры и правительством", - сказал глава ЛНТОБ.

По его словам, уже сейчас билеты на часть мероприятий, которые запланированы в конце года, распроданы, директор надеется, что все зрители, которые купили билеты, смогут присутствовать на мероприятиях.

"Начиная со следующего сезона, у нас неплохая заполняемость, большой вопрос - сколько человек придет, потому что можно сказать, что (билеты) на часть мероприятий даже нового года, декабря полностью распроданы", - сказал Й. Сакалаускас.

"Вопрос теперь будет другой - что будет после сентября: сколько человек сможет находиться в зале, какие будут ограничения", - сказал он.

Директор ЛНТОБ также отметил, что во время карантина увольнений в театре не было, однако были расторжения плановых договоров.

С 16 марта в Литве объявлен карантин из-за коронавируса, во время карантина отменены концерты, спектакли, другие культурные мероприятия, однако правительство постепенно делает послабления в карантине и думает с первого июня разрешить мероприятия с участием зрителей, понемногу увеличивая их число.

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