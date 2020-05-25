Жительница Вильнюса рассказала, почему при первой возможности уехала из одного из столичных районов

Есть разные причины, по которым жители решают поменять место жительства. Иногда причиной становятся недружелюбные и проблематичные соседи. Жительница Вильнюса Аустея слышала много историй об улице Калварию, но когда нашла хорошую квартиру за привлекательную цену, решила арендовать ее. По словам женщины, вскоре она стала искать другое жилье. Причина – нетрезвые и приставучие соседи.

Аустея рассказала Delfi, что ей доводилось слышать разные истории об улице Калварию, особенно о той ее части, которая находится рядом с рынком. Однако ей удалось найти хорошую квартиру, и женщина решила арендовать ее.

"Сама квартира показалась мне очень хорошей, дом модернизирован, квартира чистая, ухоженная, в ней было все необходимое. Я работаю с 8 до 17 ч., поэтому решила, что проводить там буду немного времени, значит, жилье мне подходит", – вспоминает Аустея.

Однако в первый же месяц ее стали раздражать соседи. По ее словам, встречи с ними были не из приятных, поскольку соседи нередко были пьяными.

"Там была семья с младенцем. Другие соседи постоянно громко ругались. Я слышала, как одна женщина жаловалась другой, что ее бьют, не раз видела, как ее в подъезде успокаивала другая женщина. Иногда захлопывалась дверь, и я не могла войти", – рассказала Аустея.

По ее словам, не раз ей доводилось видеть в подъезде мертвецки пьяного соседа, который лежал на полу.

"Один раз пришлось сидеть в машине и ждать, когда он уйдет, чтобы спокойно вернуться домой", – рассказала женщина.

По ее словам, в подъезд не раз приезжала полиция. Кроме того, некоторых соседей она боялась.

"Один сосед постоянно приставал ко мне, приглашал на чай, мне было неприятно, я его боялась, когда мы встречались, он начинал рассказывать мне о религии, спрашивал, что я думаю о банках. Я старалась поскорее уйти. И съезжала я поздно вечером, в темноте, чтобы никто меня не видел. Одним словом, приличному человеку там жить не рекомендую", – сказала Аустея.

По словам собеседницы, хозяйка квартиры была пожилой женщиной. Первые три месяца она приходила за деньгами и оставалась часа на два, рассказывала разные истории.

"Она рассказывала о своей работе, о бывшем муже, потом о новом друге, о болезнях, я ей нравилась, поэтому, уходя, она желала мне всего хорошего", – рассказала Аустея. Однако через 5 месяцев она сказала хозяйке, что хочет сменить жилье. Поскольку договор был заключен на год, хозяйка не хотела возвращать залог. Но потом удалось договориться.

Наверное, проблемных соседей можно найти в любом районе. Директор Vilniaus-turtas Антанас Кудараускас сказал, что в каждом многоквартирном доме есть сосед, который раньше не доставлял никаких неприятностей, но, случилось несчастье, и его поведение изменилось. По словам Кудараускаса, перед тем как купить жилье, люди обычно интересуются не имиджем района, а соседями.

Кудараускас считает, что не стоит вешать ярлыки на районы, но некоторые на самом деле обладают неважной репутацией. Однако все это можно изменить и довольно быстро.

"Общий имидж - это временное явление. Придет какой-то большой проект, и все может измениться", – подчеркнул эксперт.

По его словам, для того, чтобы репутация изменилась, достаточно инвестировать в развитие недвижимости в этом месте. Инвестиции делают район привлекательным для новоселов, поселяются молодые люди. Тогда в микрорайоне поднимаются цены, поэтому прежние проблемные жильцы продают свое жилье, так и меняется район.

"Неважная репутация была не у всей улицы Калварию, а у ее части рядом с рынком. Там были казино и ночные бары. Но когда ввели ограничение на продажу алкоголя, многие проблемные места закрылись, ситуация улучшилась. Так было не только на Калварию, но и в других местах", – сказал эксперт.

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