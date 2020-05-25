В Клайпедский порт пришел новый груз газа из США

В Клайпедский порт в субботу пришел новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США. Это уже второй такой груз в мае и третий в этом газовом году.

Газовоз Energy Liberty пришел с терминала экспорта СПГ Sabine Pass в штате Луизиана, который находится в управлении американской компании Cheniere Energy. Судно доставило 155 тыс. кубометров СПГ.

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, судно Energy Liberty, которое ходит под флагом Японии, в субботу утром пришвартовалось у плавучего газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ.

"Активизация импорта СПГ из США обусловлена нерядовой ситуацией на рынке СПГ, когда большинство европейских газохранилищ были максимально заполнены, а грузы производителей США - доступны участникам рынка по привлекательным ценам", - сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.

Как утверждает компания, до прибытия этого груза импортированный из США СПГ составлял примерно 5,5% всего импортированного количества СПГ на Клайпедском терминале с начала его деятельности.

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