Полицейские проверили самый большой рынок в Западной Литве

Клайпедская полиция в минувшее воскресенье особое внимание уделила самому крупному рынку в Западной Литве - Ретавскому. Там работали 20 сотрудников полиции из Кретинги, Плунге, Скуодаса. Патрулировали сотрудники Дорожной полиции, Службы общественной безопасности. На рынке в воскресенье было 850 торговцев и 5000-6000 покупателей. По данным полиции, проводились превентивные меры, их проводили не в первый раз, принесли пользу - за нарушение правила использования масок 39 продавцов и 120 покупателей получили предупреждение.

Неделю назад таких нарушений было еще больше - предупреждение получили 257 торговцев и 180 пкупателей.

Полиция проверила 187 водителей. В организме одного из них было 0.44 промилле, кроме того, он ехал на незастрахованном автомобиле без техосмотра.

Еще 4 водителей управляли автомобилями без прав, один водитель доверил свой автомобиль человеку, у которого не было прав. Техосмотра не было у 6, страховки у 5 автомобилей. Трое водителей были не пристегнуты ремнем безопасности, 26 оставили автомобили в неположенном месте.

Администрация рынка быстро отреагировала на замечания полицейских – расширила проходы между рядами, в более просторное место перенесла торговлю цветами и растениями – благодаря этому людям легче соблюдать безопасную дистанцию.

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