Клайпедчанина подозревают в неуплате налогов на сумму почти 200 000 евро

Управление Вильнюсского округа Службы расследования финансовых преступлений вместе с Вильнюсской окружной прокуратурой завершило расследование, в рамках которого главу столичной компании, проживающего в Клайпеде, подозревают в предоставлении неверных данных.

Расследование было начато после поступления информации из налоговой инспекции о том, что компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей из США, не учитывает все доходы. Автомобили покупали в США, доставляли в Литву, здесь растаможивали и продавали литовским или зарубежным покупателям.

По данным исследования, за год компания получила не менее 1,145 млн. евро, а скрыла не меньше 800 000 евро. В ходе расследования выяснили, что государству был нанесен ущерб на сумму 182 800 евро.

Дело передано в Вильнюсский участковый суд.

По закону за такие действия грозит лишение свободы на срок до 4 лет. В данном случае ответчик и юридическое лицо.

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