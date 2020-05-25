Экономист: реальный уровень безработицы выяснится во второй половине лета

Реальный уровень безработицы, вызванный пандемией, будет виден в конце лета или в сентябре, сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. По его словам, уровень безработицы, который фиксируется сейчас, этого не отражает.

"Формальный, официальный уровень безработицы многого не показывает. Он не охватывает тех людей, которые находятся в простое, в неоплачиваемом отпуске, в отпуске, на больничном по уходу за детьми, поскольку были закрыты школы и детские сады. Временные решений было очень много, поэтому ясная картина будет в конце лета, в сентябре", – сказал в интервью на Žinių radijas экономист.

По его словам, сейчас некоторые секторы все еще работают по инерции, поэтому реальная ситуация на рынке труда будет видна осенью.

"Строительный и промышленный секторы очень инертные. Часть промышленных предприятий еще выполняет заказы, полученные до начала пандемии, поэтому их выполняют по инерции, но если летом не будет особого оживления, все эти люди, которые находятся в простое или как-то иначе решают вопрос снижения занятости, могут оказаться в числе безработных", – сказал Маурицас.

По данным Службы занятости, 18 мая в Литве было 199 500 безработных – они составляли 11,6% трудоспособного населения. С начала карантина количество безработных выросло на 39 000 (24,1%).

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