В Литве открываются начальные школы: что делать родителям

С 25 мая в Литве ученики начальных классов могут вернуться в школу. От школы зависит, вернутся дети за парты или продолжат дистанционное обучение. От решения школы зависят и дальнейшие действия родителей учеников начальных классов и родителей и опекунов детей-инвалидов до 21 года – часть из них может вернуться на работу, часть продлит больничный по уходу за детьми.

Такой ситуация останется до конца этого учебного года. После завершения учебного года больничный родителям оплачивать не будут. Ситуация будет такой же, как обычно бывает летом.

Если школа решит продолжать учебу дистанционно, то родители могут продлить больничный и получать деньги по уходу за детьми.

Если школа открывается – такой возможности у родителей не будет, им придется вернуться на работу.

Летом больничный по уходу за ребенком школьного возраста не оплачивают, поскольку начинаются обычные летние каникулы. Учебный год в начальных классах заканчивается 4 июня, если начался 1 сентября или 5 июня, если начался 2 сентября.

В школах для детей со спецпотребностями учебный год завершается как и в начальной школе – 4 июня, если начался 1 сентября или 5 июня, если начался 2 сентября, у старших классов – 18 или 19 июня. Значит больничный по уходу за детьми начальной школы не будут оплачивать с 8 июня, а за детей со спецпотребностями старшего возраста с 22 июня.

Как известно, во время карантина в Литве были закрыты школы и детские сады, поэтому родители детсадовцев, учеников начальной школы и детей со спецпотребностями могут получать пособие по уходу за детьми в размере 65,94% зарплаты "на бумаге". Такая ситуация действует до конца карантина или, в случае со школьниками - до конца учебного года.

Напомним, что детские сады в Литве открылись 18 мая. В детские сады и школы нельзя водитель больных детей - с температурой, кашлем, насморком.

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