Семейный бизнес считает потери из-за коронавируса: восстановятся только к 2022 году

Настоящий традиционный семейный бизнес - так можно охарактеризовать деятельность Антанаса и Раймонды Грумулджяй. У семьи есть своя усадьба, где организуются вечеринки, путешественников по Неману перевозят на собственной лодке, и не так давно купили фургон с едой. Правда, по их словам, говоря о подготовке к праздникам, этот сезон должен был быть очень хорошим, но карты смешали введенные из-за карантина ограничения.

Когда мы посетили деревню Картупенай Юрбаркасского района, был один из тех дней мая, когда почти вся Литва была удивлена неожиданным снегопадом.

Владелец Антанас Грумулдис в шляпе капитана сказал нам, что природа сегодня хорошо пошутила, и пока проводил в банкетный зал усадьбы, он шутил, что зал - особенный, потому что, если выходите замуж здесь - никогда не расстанетесь.

20 гектаров - столько занимают владения семьи. Здесь есть вилла и усадьба сельского туризма Bisena, корабль для плавания и фургон для еды Kipšiukas.

Присев в банкетном зале, где обычно проводятся свадьбы и другие торжества, Антанас сказал, что купил эту усадьбу в 2011 году, потому что хотел заняться сельским туристическим бизнесом и провести свои дни на пенсии на лодке, что, кстати, он и делает сегодня.

Когда семья купила усадьбу, та была очень старой и ветхой, поэтому все нужно было ремонтировать, и поскольку она находится на территории Регионального парка, применяются другие правила, пояснил владелец, поэтому все должно быть расположено в тех же местах.

Сын Антанаса Юлюс подсчитал, что, хотя работы здесь начались в 2014 году и часть поддержки была получена из Структурных фондов, реконструкция потребовала больших инвестиций.

"Об окупаемости в этом бизнесе думать не стоит. У тебя просто есть место работы", - сказал он.

Правда, в этом сезоне, по словам Юлюса, виллы должны были быть очень хорошими, но все накрылось из-за карантина и введенных ограничений.

"На самом деле, поскольку Пасха в этом году пришла рано, и праздничный марафон начинается с нее и длится до 1 ноября, это был полностью загруженный апрель, май, но как вышло, так вышло.

Мы либо перенесли все праздники, либо они были отменены, сезон начнем в конце июня, с Ивана Купалы", - сказал он.

В обычное лето, как утверждают, здесь почти все выходные заняты, люди в основном празднуют свадьбы. Отвечая на вопрос об убытках, Юлюс сказал, что надеется, что к 2022 году бизнес восстановится.

"Так все не закончится. Этот год будет трудным, следующий - тоже", - сказал он.

Сельский туризм, банкеты и катание на лодках, не единственные семейные бизнесы. В дополнение ко всему у них также есть фургон, который работает уже второй сезон.

"Поскольку праздников стало меньше и переезжают домой, на природу, мы с нетерпением ждем того, чтобы захватить выездные праздники", - сказал Юлюс.

Правда, поскольку это семейный бизнес, все раздели свои обязанности и сферы ответственности.

"Я отвечаю за усадьбу и кухню, папа Антанас - капитан корабля, брат Симас - за управление кораблем, а сестра Ева и моя мама Раймонда - за Kipšiukas", - быстро объяснил Юлюс.

По его словам, семья также нанимает больше помощников. Вне сезона здесь работает около 7 человек, а в сезон - еще больше.

"Трудно найти новых сотрудников здесь", - добавил Антанас, говоря, что в семье иногда могут повздорить, если кто-то опаздывает.

Говоря о корабле и плавании на нем, Антанас был счастлив. Он всегда мечтал на пенсии плавать на корабле и переправлять пассажиров.

"Мы возим их между замками: замок Раудоне, Панемуне, поместье Гелгаудишкис. Мы также можем отплыть до Юрбаркаса, мы стояли в Древерне, в Каунасе", - сказал он.

На вопрос, чего не хватает в районе Юрбаркаса, хозяин отвечал прямо - не хватает проезжающих туристов и мест, где можно попить кофе, и самих людей. Его также поддержал его сын Юлюс.

"Мы пытаемся возродить наш прекрасный райский путь и восстановить все. Людей не хватает", - сказал он.

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