В Вильнюсе BMW врезался в Audi и перевернулся: водитель оставил своих друзей и скрылся

В субботу вечером в Вильнюсе произошел инцидент - BMW вылетела на улицу Пелесос, врезалась в Audi и опрокинулась на крышу. По предварительным данным, водитель скрылся с места происшествия.

По данным полиции, в 23.17 было получено сообщение о том, что на улице Пелесос в Вильнюсе произошла авария.

На месте происшествия выяснилось, что водитель BMW ехал на высокой скорости, не справился с управлением, врезался в автомобиль Audi, припаркованный на обочине дороги, и опрокинулся на крышу.

Очевидцы сказали, что на BMW ехали четыре молодых человека, водитель и один пассажир скрылись с места происшествия, оставив остальных.

Полиция сообщила, что один из пассажиров получил ранения и был доставлен в больницу.

Водитель разыскивается, происшествие расследуется.

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