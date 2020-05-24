За сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1623, сообщил Минздрав.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), четыре из семи случаев коронавируса, обнаруженных за последние сутки, были связаны с клиниками Сантарос и Вильнюсской городской клинической больницей.

По словам врача-эпидемиолога НЦОЗ Дайвы Размувене, коронавирус был обнаружен в Вильнюсской городской клинической больнице - у пациента отделения внутренних заболеваний, одного сотрудника и родственника пациента, лежащего в этой больнице.

Еще один случай связан с пациентом, находившегося в клиниках Сантарос.

"Известны четыре из семи новых случаев, так или иначе связанных с пациентами, персоналом или больными в тех же больницах", - сказала Д. Размувиене BNS.

Информация об остальных трех случаях пока отсутствует.

Количество подтвержденных случаев: 1623

Количество больных: 414

Накануне установили: 7 новых случаев

Количество смертей: 63

Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8

Выздоровели: 1138

В изоляции находятся: 493

Вчера проверили: 2837 образцов

За весь период проверили: 267 719 образцов

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