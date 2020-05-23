В редакцию Delfi обратился хозяин гостевого дома (имя и фамилия редакции известны) и рассказал о ситуации, с которой он столкнулся впервые.
"У нас еще не было еще таких отдыхающих, на которых надо было вызывать полицию. К нам приехали семь девушек, они на одну ночь заказали три комнаты. Были приятными, но потом началась вечеринка до 4 ч. утра. Наши гости в других номерах провели беспокойную ночь", – рассказал мужчина. По его словам, сначала девушки устроили веселье во дворе у открытой машины, громко включали музыку.
"Когда им сказали, что у нас вечеринки запрещены, а в Литве - карантин, поэтому нельзя собираться большими группами, они пошли в одну из комнат, где продолжили вечеринку. Ни на какие замечания девушки не реагировали, около часа ночи пришлось вызывать полицию. Приехали двое молодых полицейских, которые также не смогли их утихомирить, а только подмигивали им и пожелали хорошего вечера", - рассказал мужчина.
Когда приехала полиция, девушки разбежались по своим комнатам. Полицейским показали видеозапись, на которой видном как они разбегаются, но полицейские на это никак не отреагировали.
"Странно было, что полицейские приехали по вызову без масок и других средств защиты. Мало того, они взяли документ, предъявленный одной из девушек, голыми руками, без перчаток. Это прямой контакт. Неясно, откуда полиция приехала и куда потом поехала", – сказал мужчина.
"Если так они ездят по всем вызовам, то это лишь вопрос времени, когда они "занесут" кому-нибудь коронавирус. Видно, карантин для низ закончился, и закон не действует", – удивлялся он.
Представитель ГКП Клайпедксого округа Андромеда Грауслене сказала, что информация была передана в Палангский комиссариат, там посмотрят видео и будут решать вопрос ответственности стражей порядка.
"Все всякого сомнения, полицейские должны выполнять те же требования, что и другие граждане - носить маски в помещении", – сказала она.
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