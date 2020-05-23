По данным Национального центра общественного здравоохранения на 23 мая:
Количество подтвержденных случаев: 1616
Количество больных: 410
Накануне установили: 12 новых случаев
Количество смертей: 63
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8
Выздоровели: 1135
В изоляции находятся: 453
Вчера проверили: 5839 образцов
За весь период проверили: 264 882 образца
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