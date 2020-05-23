Во время карантина дважды менялся порядок хранения посылок

В редакцию портала Delfi обратилась читатель, которая рассказала, что из-за нового порядка в работе "Литовской почты" она понесла убытки. По словам женщины, ее не информировали об изменениях, поэтому две ее посылки вернулись назад за границу. Представители почты сказали, что без кодов посылок они не могут комментировать ситуацию.

Женщина сказала, что купила через Aliexpress детские товары в Турции, посылки пришли 22 марта и 1 апреля. Ее об этом информировали.

Поскольку она одна воспитывает малолетнего ребенка, женщина на сайте компании поинтересовалась сроками хранения посылок и нашла информацию, что их хранят 30 дней. Однако через некоторое время она снова получила сообщение о том, что должна забрать посылки. После этого она написала эл. письмо, чтобы выяснить, сколько времени у нее есть. Ее якобы заверили, что посылки будут хранить до конца карантина.

Женщина не стала ничего предпринимать и тогда, когда Aliexpress автоматически подтвердил факт получения товаров.

Однако, когда она пришла на почту, узнала, что посылки высланы обратно в Турцию. Она уверяет, что о таком исходе ее не предупреждали.

Представитель "Литовской почты" Вада Будрене сказала, что когда объявили карантин, компания изменила порядок доставки писем и посылок, чтобы обеспечить безопасность клиентов и работников. В начале карантина решили, что посылки будут хранить до конца карантина (тогда он действовал до 1 мая). Но когда началось смягчение карантина, порядок изменили.

Будрене уверяет, что все клиенты, чьи посылки лежали на почте дольше положенного срока, получили уведомления, если на посылке был номер телефона - смс-сообщения, в иных случаях - по почте.

После получения такого уведомления посылку можно было забрать в течение 7 дней.

Поскольку читатель не захотела предъявить номер посылки, Будрене не могла сказать, выслали ли ей уведомление.

По словам Будрене, сейчас, как и прежде, посылки хранят не дольше 30 дней.

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