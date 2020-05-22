Чистая прибыль Lietuvos pastas возросла на 49% до 5,15 млн евро

Государственная почтовая компания Литвы Lietuvos pastas в прошлом году получила 5,15 млн евро чистой прибыли - на 49% больше, чем в 2018 году.

Выручка компании в прошлом году увеличилась на 5,9% до 94,18 млн евро, говорится в сообщении Lietuvos pastas.

Как сообщает Lietuvos pastas, результаты деятельности за прошлый год обусловлены преимущественно пересылкой вещей - ростом количества получаемых международных посылок. Кроме того, в 2019 году впервые в истории Lietuvos pastas количества пересылки вещей и писем сравнялись - это соответствует мировым тенденциям, согласно которым фиксируется, что на смену пересылке писем приходит пересылка вещей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!