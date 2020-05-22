Air Baltic и Wizz Air на следующей неделе начинают выполнять полеты в Таллин и Осло

В связи с постепенным снятием ограничений в авиасообщении латвийская авиакомпания Air Baltic и венгерская Wizz Air на следующей неделе начнут выполнять полеты из Вильнюса в Таллин и Осло.

Как сообщает Air Baltic, полеты в Таллин начнутся с понедельника, а в Осло - с четверга.

На сайте Wizz Air указано, что полет из Вильнюса в Осло намечен на это воскресенье, однако он, скорее всего, не состоится, потому что правительство разрешило возобновить полеты с понедельника, 25 мая. Полет Wizz Air в Осло должен состояться в следующую среду.

Уже возобновлены рейсы из Вильнюса во Франкфурт, куда летают самолеты германской авиакомпании Lufthansa, а также в Ригу, куда летают самолеты латвийской Air Baltic.

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