Сообщается о еще одной смерти от коронавируса в Литве

В пятницу стало известно о еще одной смерти от коронавируса - в Сантаришкской клинике.

"Сегодня поступила информация о смерти одного из пациентов от заболевания COVID-19, этот пациент был госпитализирован в Отделение торакальной хирургии, он относился к возрастной группе 71–80 лет и у него были сопутствующие онкологические заболевания", - сказала на пресс-конференции в пятницу заведующая Отделом контроля над инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, в официальную статистику смертей это случай (62-й) будет включен в субботу. По официальным данным на пятницу, от коронавируса в Литве умер 61 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.

За минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, совокупное количество подтвержденных случаев составляет 1604, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Продолжают болеть COVID-19 424 зараженных, 1111 человек выздоровели.

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