Oro navigacija: рейсы в Литве постепенно восстанавливаются

Поскольку в Европе и в мире постепенно смягчаются карантинные ограничения, в литовском воздушном пространстве продолжает постепенно расти количество рейсов. Как отмечает литовская авиадиспетчерская компания Oro navigacija, минувшая неделя была самой успешной с начала апреля.

"В Литве, как и в остальной Европе, уже несколько недель фиксируется незначительный, но стабильный и последовательный рост рейсов. Наши аналитики отмечают, что в аэропортах Литвы приземляется все больше самолетов – все больше авиакомпаний вливаются в деятельность (...) Уже подтверждено, что на следующей неделе будут осуществляться рейсы в Норвегию, поэтому надеемся, что будут расти как транзитные, так и терминальные рейсы", – сказал BNS временный глава Oro navigacija Марюс Белюнас.

С 11 по 17 мая, по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество рейсов, обслуженных в воздушном пространстве Литвы сократилось на 80,5% до 102, а транзитных – на 76% до 1032.

На минувшей неделе чаще всего через Литву летали "Аэрофлот", Lufthansa и AirBridgeCargo. Наиболее значительно выросло число рейсов Cathay Pacific (между Гонконгом и Лондоном, Амстердамом и Франкфуртом), Swiss (между Цюрихом и Шанхаем, Токи, Гонконгом) и Korean Air (между Сеулом, Франкфуртом и Парижем).

За четыре дня этой недели (18-21 мая) через воздушное пространство Литвы проследовали 795 самолетов, а в прошлом году столько же рейсов было в день.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!