Большая часть учеников в Литве с понедельника в школу не пойдет

С 25 мая правительство Литвы разрешило открыть школы для учеников начальной школы, а с 1 июня в школы могут вернуться ученики 5-11 классов. Однако большая часть школьников в школы в этом году не вернется, об этом BNS 22 мая сказал президент Литовской ассоциации муниципалитетов, мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

"Абсолютное большинство муниципалитетов продолжает дистанционное обучение). Зачем возвращаться на несколько недель? Лучше закончить учебный год так, как учатся сейчас", – сказал он.

По словам Синкявичюса, ни один муниципалитет не высказался за возвращение детей в школы.

"Конечно, не все муниципалитеты участвовали в опросе, но участвовали больше половины. Честно говоря, мы надеялись, что министерство заявит, что не надо возвращаться. Но министерство пошло демократическим путем", – сказал он. Однако он заметил, что некоторым ученикам создадут возможность прийти в школу.

"Например, выпускникам, которым нужны консультации перед экзаменами, или тем, у кого есть вопросы", – сказал Синкявичюс.

Он отметил, что школы решено не открывать не только ради безопасности детей, но и из-за вызовов, которые ждали бы школы.

21 мая министерство представило требования к школам. В них указано, что дети должны соблюдать дистанцию в 1 м, не общаться с другими классами, большую часть занятий рекомендуется проводить на улице.

Синкявичюс заметил, что плохо, когда требования школы получают за один рабочий день до начала занятий.

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