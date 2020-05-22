Министр жестокую установку изменил, но реальность иная: людей старше 60 лет от работы отстраняют

Излюбленное министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой словосочетание "группа риска", под которой он в своих приказах имеет в виду людей старшего возраста, должно было стать свидетельством заботы о пожилых людях. Однако в реальности все иначе. Служба контролера равных возможностей начала расследование. Группу людей изолируют – можно ли это расценивать как дискриминацию по возрастному признаку?

Старший советник Службы контролера равных возможностей Лайма Венгале-Дитс сказала Delfi: сегодня начинают рассмотрение вопроса, связанного с новым законодательным актом, ограничивающим возможность работать людям старше 60 лет. Есть пункт, в котором сказано: "работодатель обязан гарантировать, чтобы люди из группы риска (старше 60 лет) не могли работать и контактировать с другими лицами". "Возникает вопрос, куда деваться работникам такого возраста?", – сказала Венгале-Дитс.

Delfi напоминает, что этот документ касается работы педагогов и воспитателей детских садов.

11 мая был принят документ, регламентирующий работу детских садов и школ, в котором и есть вышеуказанное ограничение, 14 мая это распоряжение было изменено на рекомендацию.

"Значит, с 18 мая, когда порядок вступил в силу, действует уже рекомендация, а не обязательство", – пояснила пресс-секретарь министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

Однако речь идет не только о заведениях одного типа. По словам Венгале-Дитс, поступают и другие такого рода жалобы. "В любом случае, по закону, такие ограничения оправданы только тогда, если это предусмотрено законом. На законных основаниях и законными мерами", – сказала она.

"Такие формальные приказы, запреты, не являются законами. На первый взгляд, если не углубляться, они кажутся противоречивыми. Конечно, каждый случай надо рассматривать в отдельности", – подчеркнула собеседница.

Пока служба конкретные жалобы не получала.

"Но мы получили анонимные заявления. Конечно, люди боятся жаловаться. Боятся лишиться работы", – заметила собеседница. В службу люди пишут по эл. почте, информируют о дискриминирующих законах и порядках. Тут и объявления на дверях магазинов, книжных, кафе, запрещающих входить пожилым людям.

"Конечно, люди чувствуют дискриминацию. Формируются стереотипы, что люди старшего возраста входят в группу риска: уязвимые, у них много болезней. В будущем они могут оказаться в полной изоляции, маргинализации", – не сомневается в негативных последствиях Венгале-Дитс.

И на самом деле: на фейсбуке педагоги детских садов жалуются – указ сверху изменили, но политика действует: людей старше 60 лет на работе видеть не хотят. Им предлагают идти в отпуск или работать удаленно.

По мнению Венгале-Дитс, такие ограничения должны быть связаны не с возрастом, а с состоянием здоровья конкретного человека. "Люди сознательные, они могут оценить свои болезни и уязвимость. Ведь неважно, молодой или старый, если болен, то риск заболевания выше. В категорическом порядке изолировать какую-то группу... Так людям нанесут большой моральный вред", – заметила она. Служба реагирует на все высказывания.

Венгале-Дитс призвала всех обращаться, если были такие нарушения и не ждать, если на этом основании им было сказано уходить с работы: "Даже в секторе услуг – если вас не впустили в кафе или книжный, в парикмахерскую. Не надо молчать, надо сообщать об этом".

Согласно 29 ст. Конституции перед законом все равны. Нельзя нарушать права человека ни на каком основании, включая возрастной признак.

"Люди старшего возраста запуганы, они боятся куда-нибудь выходить, чтобы их не вернули домой, не выгнали. Заявлениями "оставайтесь дома, поскольку вы входите в группу риска" – формируют страх. Люди не могут сидеть взаперти вечно.

Вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте, комментируя распоряжение, ограничить контакт работников старшего возраста с детьми, сказала, что сначала этому порядку строго следовали. "Мы не могли руководствоваться никакими пожеланиями - "хочу-не хочу", – признала она.

Но когда правило изменили на рекомендацию, детей стало больше, на работу вызвали и воспитателей старшего возраста: "Возрастной ценз – скользкий момент. Неясно, кто устойчивее, у кого иммунная система сильнее. Есть регламент, но все это субъективно. Мы не можем говорить, что в 59 лет риска нет, а в 60 уже есть".

По мнению Тамошюнайте, каждый человек сам должен оценить риск, общаться с руководством. По ее словам, в карантин, не был уволен ни один работник детсада.

"Все получили зарплату целиком. Как педагогам, так и их помощникам выплатили на 150-50 евро больше", – сказала вице-мэр.

В столичных детских садах работают 1400 воспитателей, из них 130, входят в так называемую группу риска, им по 60 лет. В Литве 8-9% всех педагогов входят в эту возрастную группу. Пока в детские сады ходят 7000 детей, работает 1200 групп. В группе в среднем по 5-6 детей. Вернулись в детские сады только около 30% детей, остальные остаются дома.

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