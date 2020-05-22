За сутки в Литве подтверждено 11 новых случаев коронавируса

ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве подтверждено 11 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1604, сообщил Минздрав.

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 22 мая: Количество подтвержденных случаев: 1604

Количество больных: 424

Накануне установили: 11 новых случаев

Количество смертей: 61

Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8 Выздоровели: 1111

В изоляции находятся: 398

Вчера проверили: 6039 образцов

За весь период проверили: 259 043 образца Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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