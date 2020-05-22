По данным Национального центра общественного здравоохранения на 22 мая:
Количество подтвержденных случаев: 1604
Количество больных: 424
Накануне установили: 11 новых случаев
Количество смертей: 61
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8 Выздоровели: 1111
В изоляции находятся: 398
Вчера проверили: 6039 образцов
За весь период проверили: 259 043 образца
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