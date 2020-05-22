Науседа обсудит с главой Словении формирование Фонда восстановления Европы

BNS ru.DELFI.lt

Gitanas Nausėda Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В пятницу глава Литвы Гитанас Науседа обсудит с президентом Словении Борутом Пахором Фонд восстановления Евросоюза от коронакризиса и связанный с ним бюджет сообщества.

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