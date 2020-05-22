Ночью на магистрали полиция остановила пьяного военного за рулем автомобиля

ru.DELFI.lt

В ночь на 22 мая, в 2.50 ч., в Укмергском районе, на 63-м км дороги Паневежис-Вильнюс, был остановлен автомобиль Citroen Xsara, которым управлял нетрезвый (1,59 промилле) военный Литовской армии (1995 г.р.).

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