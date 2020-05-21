Правящие обратились в ДГБ по вопросу дискредитации министра и правительства

В четверг совет правящей коалиции решил обратиться в Департамент госбезопасности (ДГБ) по поводу возможного влияния враждебных государств с целью дискредитации правительства.

"Есть решение обратиться в ДГБ по поводу тех фактов, которые изложены в публикации портала Delfi, чтобы люди, которые вероятно представляют интересы чужих государств, плюс один советник президента, плюс представляющие оппозицию люди, осуществляли деятельность с целью дискредитации правительства, одного из министров, делали это сознательно, с ложью, представляя искаженные факты и это стоит проверить", – заявил в четверг в сейме журналистам председатель коалиционного совета, "аграрий" Рамунас Карбаускис.

По его словам, о роли враждебных государств в публикациях о возможно непрозрачной реконструкции дома министра транспорта Ярослава Наркевича вынуждает рассмотреть и биографию заговорившего предпринимателя Александраса Рыбниковаса.

"Это лицо было на таких должностях, где без прямого влияния КГБ не обошлось бы", – утверждает Р. Карбаускис.

По данным портала delfi.lt, А. Рибниковас в советское время закончил Вильнюсскую высшую командную школу радиоэлектроники ПВО при МВД Литовской ССР. После ее окончания с золотой медалью он более десяти лет работал командующим военной части на секретном военном объекте на Дальнем Востоке, в Амурской области, что на границе СССР с Китаем.

Обращение к ДГБ подписали старосты фракций, входящих в правящую коалицию – Р. Карбаускис, "социал-трудовик" Римантас Синкявичюс, староста фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Ванда Каравчёнок.

По данным портала delfi.lt, А. Рибниковас консультировался по поводу своих действий в отношении мнимой коррупции Я. Наркевича с членом группы советников президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дарюсом Кулешюсом. Администрация президента подтвердила, что А. Рибниковас на самом деле некоторое время назад обращался.

Литовское радио и телевидение LRT на прошлой неделе сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который в 2007-2008 годах занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, а также работавшая в самоуправлении Тракайского района его жена Ирена Наркевич, могли оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракайском районе, чтобы 10% полученных компанией в результате конкурсов сумм шло на реконструкцию дома политика в Тракай.

Jaroslavas Narkevičius Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

По данным Отдела журналистских расследований LRT, Sodziaus bustas в 2008–2012 годах выиграла на конкурсах как минимум десять проектов в Вильнюсе и как минимум пять - в Тракайском районе. Общая стоимость выполненных работ превышает миллион евро (4 млн 435 тыс. литов).

Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас свидетельствовал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.

Сам министр утверждает, что реконструкция дома стоила меньше, он сказал, что может подкрепить документами работы минимум на 166 тыс. литов (48 тыс. евро).

Я. Наркевича делегировал на пост министра транспорта Избирательная акции поляков Литвы - Союз христианских семей.

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