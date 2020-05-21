Курортный бизнес Литвы готовится к лету: упали зарплаты, нанимают меньше работников

Если раньше предприниматели, работающие на курорте, начинали искать персонал уже в конце зимы, то в этом году количество наемных работников, которое начало расти в феврале, в апреле снизилось. Уменьшились и зарплаты на курортах.

"Летний сезон в этом году на курортах овеян неизвестностью. Даже после того как правительство разрешило возобновить предоставление услуг проживания и общепита, пока неясно, каким будет этот сезон, – сказал глава портала CR.lt Саулюс Жилинскас. – Все значительно сказывается как на темпе найма сезонных работников, так и на прогнозах в связи с возможным доходом в этом году".

В пресс-релизе CR.lt сказано, что обычно на заработанные за лето деньги бизнес жил до апреля-мая, но в этом году пришлось держаться на эти деньги дольше. Например, в Паланге сезон в этом году планировали открыть в начале июня, а раньше старт давали в мае. Люди приезжали на курорт с первым потеплением. Такой пустой период может затянуться, если вырастет количество заболеваний, и снова ужесточат карантин.

Данные аналитиков портала показывают, что раньше количество сезонных работников на курортах росло задолго до начала сезона, примерно с февраля.

В этом году количество работников начало расти в феврале, а потом стало сокращаться. Однако с середины мая морские курорты снова ищут работников. В Друскининкай количество работников не изменилось, а в Бирштонасе даже сократилось.

Неопределенность коснулась и зарплат на курортах.

По данным "Содры", в первые три месяца 2019 года зарплаты в компаниях на курортах, где работают больше 3 человек, росли. Больше всего зарплаты увеличились в Бирштонасе (4,4%), меньше – в Друскининкай (0,5%). Между ними разместились Паланга (1,6%) и Неринга (3,5%). В этом году результат первых трех месяцев уже отрицательный. Если в январе зарплаты еще росли, то в марте зарплаты уменьшились: в Паланге на 9,8% (до снижения было 678,87 евро "на бумаге"), в Друскининкай на 9,6% (до снижения было 713,56 евро "на бумаге"), в Бирштонасе на 8,0% (до снижения было 774,71 евро "на бумаге), в Неринге на 7,1% (до снижения было 788,04 евро "на бумаге").

По словам Жилинскаса, интересно, что будет с наймом персонала и его зарплатами в будущем. Он сказал, что отзыв запретов и смягчение карантина настраивают на оптимистический лад. Но страх еще никуда не делся, а многие люди из-за лишения источника заработка уже сейчас проедают отложенные на отдых средства.

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