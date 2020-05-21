В Каунасе на улице задержаны подозреваемые в рэкете, распространении наркотиков

На этой неделе сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Каунасской полиции задержали двоих мужчин, одного из которых подозревают в поджоге, а другого – в вымогательстве имущества. Кроме того, эти люди уже фигурируют в одном расследовании.

24 апреля, в 4 ч., в Каунасе, на ул. Ково 11-осёс был подожжен автомобиль Opel Astra, от которого загорелся находившийся рядом Citroen C5.

Было начато расследование по факту уничтожения имущества опасным для общества способом. В ходе расследования выяснили, что мужчина (1976 г.р.) поджег авто своего знакомого по распоряжению другого человека (1977 г.р.). Выяснилось, что последний совершал и другие преступления – 4 мая вымогал у одного мужчины 3000 евро и угрожал расправой. Когда ему дали часть денег, 15-16 мая требовал еще 2400 евро.

Обоих подозреваемых в центре Каунаса задержали 18 мая. Обоих каунасцев подозревают также в распространении наркотиков.

20 мая суд разрешил взять подозреваемых под стражу на три месяца.

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