Премьер ждет быстрых решений правоохраны относительно Наркевича

Относительно министра транспорта Ярослава Наркевича премьер Литвы Саулюс Сквернялис ожидает быстрых решений правоохраны.

"Я жду быстрых выводов правоохранительных органов. Быстрых - это точно не та ситуация, когда нужно проводить суперсложное расследование, просто нужно проверить эти факты, оценить надежность источника (...) и принять решения. Я жду незамедлительного, быстрого решения, и тогда сделаю выводы", - сказал С. Сквернялис журналистам в четверг в сейме.

На вопрос, может ли правоохрана быстро дать оценку направленным Я. Наркевичу обвинениям в реновации семейного дома в обмен на победу на конкурсных закупках, премьер ответил, что "если это не политический процесс", то быстрые решения возможны.

"Мы говорим о серьезных обвинениях, предъявленных в адрес серьезного политика, то есть министра. Должны быть брошены все силы, и прокуратуры, и Службы спецрасследований должны быть приняты процессуальные решения. Если будет затягиваться в таких традициях, как некоторые другие дела, будет очень плохо", - сказал С. Сквернялис.

Он также сказал, что пока доверяет министру, который отрицает брошенные ему обвинения.

LRT на прошлой неделе сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который в 2007-2008 годах занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, а также работавшая в самоуправлении Тракайского района его жена Ирена Наркевич, могли оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракайском районе, чтобы 10% полученных компанией в результате конкурсов сумм шло на реконструкцию дома политика в Тракай.

По данным Отдела расследований LRT, Sodziaus bustas в 2008–2012 годах выиграла на конкурсах как минимум десять проектов в Вильнюсе и как минимум пять - в Тракайском районе. Общая стоимость выполненных работ превышает миллион евро (4 млн 435 тыс. литов).

Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас свидетельствовал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.

Как сказал А. Рибниковас порталу 15min, Я. Наркевич, который является крестным отцом его дочери, предложил ему такую схему, обещая впоследствии вернуть деньги, однако вернул всего 8 тыс. литов и остался должен около 400 тыс. литов (116 тыс. евро).

Я. Наркевич говорит, что во время реконструкции дом принадлежал его родителям и он может это доказать. Все обвинения в свой адрес называет клеветой.

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