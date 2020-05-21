За сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса

ru.DELFI.lt

Foto: Imago / Scanpix

За минувшие сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1593, сообщил в среду Минздрав.

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 21 мая: Количество подтвержденных случаев: 1593

Количество больных: 476

Накануне установили: 16 новых случаев

Количество смертей: 61

Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8

Выздоровели: 1049

В изоляции находятся: 368 Вчера проверили: 7424 образцов

За весь период проверили: 253 004 образца Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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