По данным Национального центра общественного здравоохранения на 21 мая:
Количество подтвержденных случаев: 1593
Количество больных: 476
Накануне установили: 16 новых случаев
Количество смертей: 61
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8
Выздоровели: 1049
В изоляции находятся: 368
Вчера проверили: 7424 образцов
За весь период проверили: 253 004 образца
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!