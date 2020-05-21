Еврокомиссия призывает Литву "принять все необходимые меры" для обуздания пандемии и поддержания экономики Пандемия может обострить проблемы с социальным неравенством

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует, что в Литве не будут полностью использованы объявленные правительством бюджетные средства, направленные на обуздание вызванного коронавирусом кризиса.

ЕК опубликовала ежегодные рекомендации и дала оценку предусмотренным Литвой мерам: отложенной уплате налогов, дополнительному финансированию закупок медицинских средств защиты, субсидиям для сохранения рабочих мест и социальным выплатам самозанятым лицам и работникам, пострадавшим от кризиса из-за COVID-19.

"В соответствии с программой стабильности 2020 года, эти бюджетные средства составили 6,8% валового внутреннего продукта (ВВП) (...). Поскольку проведенный Комиссией анализ структуры и проведения в жизнь некоторых мер показывает сравнительно небольшое их вероятное применение, Комиссия допустила, что влияние правительственных мер на государственные финансы будет меньше", - говорится в документе.

Правительство Литвы в середине марта одним из первых в Евросоюзе (ЕС) представила пакет мер в объеме 5 млрд евро на поддержку экономики и укрепление здравоохранения, но впоследствии подверглось критике за то, что предоставление помощи запаздывает.

ЕК полагает, что спад литовской экономики в этом году составит 7,4%.

В своих рекомендациях ЕК призывает Литву "принять все необходимые меры" для обуздания пандемии, поддержания экономики и стимулирования ее восстановления, а после улучшения экономической ситуации - проводить ответственную бюджетную политику и обеспечить устойчивый размер государственного долга.

Как отмечает Комиссия, пандемия выявила структурные недостатки литовской системы здравоохранения и может обострить проблемы с социальным неравенством и бедностью.

Представитель ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс говорит, что сейчас приоритетом экономической политики должна быть "помощь ликвидности предприятий, сохранению рабочих мест и возвращению потерявших работу людей на рынок труда".

"Хорошо продуманные и целевые инвестиции могут помочь и в восстановлении экономики, и в решении долгосрочных проблем. Повышение устойчивости в плане охраны окружающей среды, дигитализация экономики Литвы и инвестиции в инновации - это приоритеты, которые предлагает ЕК Литве", - говорится в присланном BNS комментарии А. Пранцкявичюса.

"Этот кризис - прежде всего кризис системы здравоохранения. Чтобы обеспечить устойчивость Литвы к подобным кризисам в будущем, мы должны повышать эффективность системы здравоохранения, ее доступность и качество", - добавляет глава представительства ЕК в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!