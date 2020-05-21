Погода: по-прежнему будет прохладно и сыро

В четверг днем с севера придет зона низкого давления. На востоке ожидается высокая облачность, солнце будет выглядывать лишь изредка, на западе день будет более солнечным. Во многих районах, но в основном на востоке, пройдут дожди. Особенно обильные дожди пройдут в Рокишкском, Утенском, Зарасайском, Игналинском и Висагинском районах. Будет дуть сильный северо-западный ветер, во многих районах порывы ветра будут достигать 15-19 м/с. Днем будет 10-15 градусов тепла.

В пятницу ночью облачно будет на востоке страны, на западе небо прояснится. Местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди. Северо-западный, северный ветер усилится. Утром будет 1-6 градусов тепла, местами на поверхности почвы прогнозируют заморозки до 0-3 градусов.

Днем усилится зона высокого давления. Ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Воздух прогреется до 11-16 градусов. К вечеру облака рассеются, вероятность осадков снизится до минимума.

В субботу ночью будет сухо и спокойно, во многих районах ожидаются заморозки. Большую часть дня погода будет без осадков, только ближе к вечеру придут дождевые облака. Днем будет дуть теплый южный ветер, воздух прогреется до 14-19 градусов.

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