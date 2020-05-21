Полиция задержала подозреваемых в нападении на предпринимателя

Каунасская полиция сообщила, что 18 мая на дороге Клайпеда-Вильнюс было совершено нападение на водителя Jaguar. Автомобиль был взят на таран, водитель избит, у него украдены разные вещи. По данным полиции, пострадавший раньше попадал в их поле зрения, а инцидент на магистрали - кульминация выяснений отношений.

55-летний предприниматель ехал из Клайпеды в Вильнюс в понедельник Нападение на него было совершено в 13.30 ч. В его авто врезался белый автомобиль Škoda, а спереди заблокировал VW Passat.

По данным полиции, водителя Jaguar избили 4 мужчин и забрали у него телефон, деньги, документы, золотые часы, рюкзак с вещами. Ущерб оценен в 17 260 евро. По словам очевидцев, пострадавшего хотели похитить, но он сумел отбиться.

По словам полиции, сильно избитый мужчины использовал против нападавших огнестрельное оружие, сел в машину и сам доехал до Вильнюса, где обратился за помощью к врачам. В полицию об инциденте сообщили врачи. Вильнюсская полиция передала расследование каунасским коллегам.

Представители каунасской полиции подтвердили, что пострадавший им известен.

"Мы хотим успокоить общество - дорога из Клайпеды в Вильнюс через Каунас безопасная. Это преступление было направлено на конкретных людей, это выяснение отношений между конкретными людьми", – сказал ВРИО глава ГКП Каунасского округа Эланас Яблонскас.

Глава Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс сообщил, что в ходе расследования были проведены в том числе и обыски.

Яблонскас заметил, что участники конфликта полиции известны, число задержанных может увеличиться.

Полицейским известно, что, блокировав автомобиль предпринимателя, подозреваемые представились сотрудниками Службы спецрасследований.

Яблонскас также сказал, что против пострадавшего, возможно, было использовано огнестрельное оружие.

Ведется расследование.

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