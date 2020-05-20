Премьер Литвы: карантин в стране, скорее всего, будет продлен

20 мая правительство Литвы планировало обсудить следующий этап смягчения коронавируса. Утром в среду премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, на каких условиях разрешат проведение больших мероприятий, однако правительство на заседании по предложению главы Минздрава, эти вопросы рассматривать не стало.

После заседания Сквернялис пояснил, почему было принято такое решение. По его словам, готовят новый проект, а в нем - продление карантина.

"Это обсуждалось и на неформальном совещании правительства, сегодня это обсудил и комитет COVID–19. С 1 июня, вероятно, будет постановление о продлении карантина. (…) Все действующие смягчения будут действовать, новые появятся через две недели, может, их примут на следующей неделе", – сказал он.

Министры на совещании одобрили предварительный план возобновления культурных мероприятий с 1 июня.

Премьер сказал, что в данной ситуации - карантин подходящая мера.

"Сегодня этот вопрос обсуждался, нужно четко ограничить продолжительность карантина или чрезвычайной ситуации. Цель карантина - управление эпидемией, пресечение не только ее последствий, но и распространения. А чрезвычайной ситуации – ликвидация последствий. Но пока у нас нет окончательного решения. Если мы хотим ограничивать попадание людей, их потоков на территорию Литвы, то иного режима, кроме карантина, нет", - сказал премьер.

"Минимальные ограничения остаются", - сказал Сквернялис. Он сказал на конференции, что жутко звучит само слово "карантин".

"Мы максимально возвращаемся к обычной жизни. Я понимаю, что слово карантин пугает, не хочется, чтобы он оставался, но это будет минимально осложнять жизнь. Он будет ориентирован на дальнейшее обуздание распространения болезни и борьбу с отдельными очагами", - сказал премьер.

Карантин в Литве действует с 16 марта по 31 мая

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