Со следующей недели разрешено авиасообщение с Норвегией

На совещании правительства Литвы было одобрено возобновление авиасообщения с Норвегией с 25 мая.

"Самолеты могут летать из Вильнюса в Осло. Кроме того, компания Wizz Air будет летать в Олесунн и Берген из Каунаса и из Сандефьорда в Вильнюс. Все графики согласованы", – сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Авиакомпании airBaltic и Wizz Air просили правительство выдать разрешение на эти полеты.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис 19 мая сказал журналистам, что в ближайшее время авиакомпания LOT возобновит полеты в Варшаву.

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