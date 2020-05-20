В столице Литвы с июня откроется нудистский пляж

Вице-мэр Витаутас Миталас сообщил, что в Валакампяй с 1 июня откроется нудистский пляж.

По его словам, нудистскую зону на II-м пляже открывают по просьбе нудистов.

"3-4 месяца назад мы получили заявку, община нудистов просила оборудовать такой пляж. В Валакампяй, в стороне от других пляжей, появится такое место, со всей необходимой инфраструктурой – скамейками, урнами и знаками, указывающими на то, что это нудистский пляж", – сказал Миталас.

Он просит у жителей понимания и надеется, что никто не будет выступать против такого решения.

"Мы специально выбрали удаленное место, установили знаки, чтобы все знали", – прибавил вице-мэр.

Представитель общины нудистов Грета Пескинайте сказала, что еще год назад они считали такую идею утопией.

"Мы считаем, что это большой шаг вперед, он поможет обществу избавиться от распространенных мифов о нудистах, будет способствовать приобретению ровного загара и формировать положительное отношение к красивому телу", - сказала Пескинайте.

В этом сезоне Вильнюсский муниципалитет также планирует оборудовать новый пляж с инфраструктурой для инвалидов в Пилайте, около озера Гилужис.

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