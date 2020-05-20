Представитель правительства: продажа авиабилетов вовсе не означает наличие разрешения

Продажа авиабилетов вовсе не означает, что самолет вылетит. Об этом сказал представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис. Он заметил, что пока выданы разрешения на полеты только в трех направлениях – во Франкфурт, в Ригу и в Таллин, никаких других маршрутов нет.

"Люди, которые хотят вернуться в Литву, должны внимательно следить за информацией, даже если видят билеты в продаже. Авиасообщение сейчас - исключение, поэтому если появляются билеты на нерегулярные рейсы в Литву, это должно вызвать удивление - такую информацию надо проверять, в первую очередь на сайте Вильнюсского аэропорта", – сказал Сурплис.

Авиакомпания Wizz Air сейчас продает билеты из Вильнюса в Лондон и Дортмунд – полеты, как указано, начнутся с 22 мая.

Туроператор Kidy Tour на прошлой неделе продавал билеты на заказные рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин и Лондон и назад, но разрешение на эти рейсы не получил. Компания вернула клиентам полученные деньги.

По словам Сурплиса, разрешение на регулярные рейсы дает Министерство иностранных дел Литвы и правительство, а на нерегулярные – Литовское агентство безопасности транспорта.

"МИД перед подачей заявки правительству консультируется с Минздравом, с эпидемиологами, следит за ситуацией в той стране, куда дают разрешение на полеты", – сказал Сурплис.

Правительство 20 мая намерено рассмотреть выдачу разрешения на полеты в Осло.

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