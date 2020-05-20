В среду об этом было договорено на заседании Комитета по управлению ситуацией с COVID-19, сообщил министр культуры Миндаугас Кветкаускас.
Окончательное решение в среду примет правительство.
По словам министра, комитет считает, что с 1 июня можно было бы разрешить мероприятия с участием до 100 человек в закрытых пространствах и с участием до 300 человек - на открытом воздухе.
"Разумеется, с соблюдением установленных дистанции и средств защиты", - сказал М. Кветкаускас на заседании парламентского Комитета по культуре.
Режим карантина из-за коронавируса в Литве введен 16 марта и пока продлен до 31 мая. С того времени в стране запрещены массовые мероприятия.
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