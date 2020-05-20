С 1 июня в Литве предлагается разрешить мероприятия на открытом воздухе с участием до 300 человек

BNS ru.DELFI.lt

С 1 июня в Литве предлагается разрешить проведение мероприятий с участием до 300 человек в открытых пространствах, впоследствии число участников предполагается увеличить, однако тысячных мероприятий нынешним летом не будет.

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