Глава Минздрава: я не одобряю записи, в которых сказано не входить или пожилых людей не хотят видеть

ELTA ; Лукас Блекайтис , ru.DELFI.lt

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что надписи на входе в разные магазины, на которых сказано, что пожилым людям входить нельзя - это немудрое решение.

"Я не одобряю записи, в которых сказано не входить или пожилых людей не хотят видеть. Такого распоряжения, чтобы вывешивали надписи - не входить, не было. Просто я думаю, что это было сделано без злого умысла, думаю, это просто необдуманные и немудрые записи, которые вносят раскол в общество", – сказал Верига. По словам министра, рекомендации пожилым людям не посещать некоторые места основаны на статистике. Если COVID-19 заболел человек младше 60 лет, вероятность смерти в больнице составляет меньше 1%. "Если человеку больше 60 лет, эта вероятность вырастает в 3,5 раза, потом повышается до 12%, 19% и т.д. Эта рекомендация связана с этими цифрами. Это не насилие, только рекомендация, которую каждый соблюдает по мере возможности", – сказал Верига. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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