В Литве открылись стоматологические кабинеты: клиентов просят дополнительно заплатить за средства защиты

С 18 мая в Литве могут работать стоматологические кабинеты, деятельность которых во время карантина была остановлена. Сейчас жители могут получить не только экстренную помощь, но и записаться на необходимые процедуры. Однако многих удивило, что некоторые клиники просят заплатить за "дезинфицирующие средства". Пациентов предупредили, что им придется заплатить сверху 10 евро, а в некоторых кабинетах - 20 евро. У людей возникает вопрос, не слишком ли это большая плата?

О дополнительной плате пишут не только в социальных сетях, но и в редакцию портала Delfi.

"Я должна была сходить к врачу, но визит отложили из-за карантина. Сейчас мне позвонили из клиники, сказали, что я могу прийти. Администратор предупредила, что с меня могут взять 10 евро за дезинфекцию. Я так и не поняла, это одноразовая плата или ее придется платить во время каждого визита.

Эта плата кажется немаленькой. Если в день бывает 10 клиентов, то только на этой плате клиника получает 100 евро в день. ведь пациентов у них намного больше. Возникает вопрос, что они там на такую сумму дезинфицируют? Врач, к которому я ходила, и без того соблюдал гигиену", – сказала Delfi девушка.

В социальных сетях пишут также, что в некоторых кабинетах клиентов просят заплатить 20 евро.

Минздрав указывал, что все поликлиники и частные кабинеты могут открыться с 18 мая. Они должны подготовить специальные планы работы и согласовать их с гигиенистами.

Председатель совета Литовской палаты стоматологов Альвидас Шлейкус сказал, что не одобряет введение платы за средства защиты.

"Я впервые услышал о такой плате, поэтому мне сложно что-то комментировать. Конечно, мы живем в условиях свободного рынка, частные клиники сами устанавливают цены. Я заявляю, что такой платы не должно быть", - сказал он заметив, что куда логичнее был бы пересмотре всех цен, а не введение какой-то отдельной платы.

Директор государственной стоматологической клиники Žalgirio Алина Пурене просила обратить внимание на то, что из-за сложного положения в Литве и в мире ситуация изменилась, появились новые условия, поэтому попросила понимания.

"Много писали о том, что средства защиты до кризиса были по одной цене, сейчас их цена изменилась. Они нужны, но кому - власти, врачам, людям? А может всем нужны, чтобы мы работали безопасно и не заразили друг друга, и кто должен платить за безопасность? Если платит государство, значит, нельзя брать денег с людей. Мы всю неотложную помощь предоставляем бесплатно", – сказала она.

Но, по ее словам, некоторые плановые процедуры в госучреждениях платные.

"Платные услуги остаются платными. Неужели кто-то думает, что если он идет за платной услугой, ему это компенсирует государство? У нас нет документа, который гласил бы, что платит государство. Тогда кто платит? Все это ложится на плечи пациента", - сказала Пурене.

На вопрос, как она оценивает то, что некоторые частные клиники берут за дополнительные средства 10 евро, она сказала, что это небольшая сумма.

"Я думаю, 10 евро - это очень мало. Это делают ради безопасности людей. (...) Мы понимаем, что и людям плохо, и они страдают, больше не зарабатывают, но их надо успокаивать. Мы должны пережить этот период", – сказала Пурене.

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