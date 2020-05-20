Планирующим отдых в Литве может помешать погода: прогнозируют ливни

Говорят, что природа любит преподносить сюрпризы. В первые недели карантина жителей Литвы баловало солнце и тепло, по мере смягчения условий карантина количество солнечных дней стало сокращаться, пошли дожди. Поскольку долгосрочные прогнозы синоптики стараются не делать, т.к. их точность оставляет желать лучшего, литовские предприниматели надеются, что после карантина придет теплое и солнечное лето.

Ослабление условий карантина в прошлые выходные почувствовала и Паланга. Гостей принимали гостиницы и кафе. Правда, хорошее начало в буквальном смысле подмочил дождь.

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене признала, что предприниматели понемногу возвращаются к спокойной жизни. Как только начался карантин, клиенты, которые планировали в Паланге весенний и летний отдых, стали отзывать бронь. Сейчас, когда условия карантина смягчили, люди стали бронировать жилье на лето.

"После того как с 11 мая в Паланге снова можно сдавать жилье в аренду, интерес вырос, пошли запросы на май и июнь", – сказала она.

Литовцы едут в Палангу, несмотря на то, что на курорте из-за карантина не проводят крупные мероприятия. Однако, как будут обстоять дела с отдыхающими в Паланге летом, будет зависеть не от карантина или пандемии, а от погоды.

"Уличные кафе уже работают, но, например, в прошлую субботу и воскресенье шел дождь, поэтому условия не были удобными", – заметила собеседница.

Несмотря на это, она заметила, что жизнь понемногу возвращается в свою колею. Однако, например, заявок из-за границы поступает немного.

Климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что прогнозировать, каким будет лето - рано и невозможно.

"Погоду на все лето предугадать невозможно. Географическое положение Литвы такое, что на нас воздействуют воздушные массы со всех сторон, поэтому все может неожиданно измениться", – сказал он.

Валюкас предложил не забывать, что лето в Литве всегда было изменчивым – то теплее, то холоднее.

"Такого, чтобы все время держалась примерно одинаковая температура, в Литве не бывает. Обычно такие колебания предугадать невозможно", – сказал он.

Однако климатологи отмечают, что в целом теплая погода в Литве смягчается в сторону осени. Например, лето часто тянется до середины сентября. Кроме того, если говорить в целом, чаще бывают и волны жаркой погоды. Началом лета считается тот период, когда среднесуточная температура составляет 15 градусов тепла.

По словам Валюкаса, климатологическое лето начинается обычно в середине июня. На взморье – иногда позже, ближе к Дню Ивана Купалы. Кроме того, глобальное потепление сказывается и в количестве осадков. Правда это выражено не в том, что часто идут дожди, а в том, что за один раз выпадает большое количество осадков.

"Это связано с тем, что идет больше ливневых дождей. Если говорить о лете, то тогда за короткое время выпадает большое количество осадков. С дугой стороны чаще бывают засушливые периоды", – прибавил Валюкас.

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