Места, в которых в Литве маски по-прежнему обязательны

В последние дни поступает немало сообщений о том, что в торговых центрах, на рынках, на заправках и во время экскурсий немало людей не надевает маски. Минздрав напоминает, что в определенных местах ношение масок все еще обязательно. В эти общественные места людей без масок не должны впускать.

Все лица старше 6 лет должны прикрывать нос и рот, надевать маски или респираторы или другие средства защиты на рынках и в других торговых местах, на мероприятиях, экскурсиях, на остановках общественного транспорта. Кроме того, в масках надо быть в общественных местах. Их можно снимать во время еды в кафе и во время занятия спортом в спортзале.

Рекомендация

Во всех остальных случаях маски рекомендуются, но не обязательны, Однако жителям рекомендуют по-прежнему носить маски или иначе прикрывать нос и рот.

Как правильно носить маску:

Маску надо надевать тщательно, чтобы полностью закрыть нос и рот;

Нельзя трогать маску руками;

Когда вы снимаете маску, не трогайте ее руками, беритесь только за тесемки;

После того как вы сняли маску или дотронулись до нее, вымойте руки;

Если маска стала влажной, поменяйте ее;

Одноразовые маски повторно использовать не рекомендуется.

Карантин в Литве действует с 16 марта. Пока он продлен до 31 мая.

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