В столичном магазине Rimi коронавирус установили у 4 работников Производственный цех остановлен

Во вторник стало известно, что коронавирус установили у четырех работников производственного отдела магазина Rimi в Жирмунай. Деятельность производственного цеха остановлена до 25 мая.

"Этот работник производственного цеха магазина в Жирмунай на работу не приходил и с коллегами не общался с 10 мая. Работники, которые сдали образцы на прошлой неделе и на этой, чувствуют себя хорошо, с ними поддерживают контакт. Работа цеха, четверо работников которого заболели, остановлена до 25 мая. Rimi Lietuva сейчас старается проверить всех работников, создав для этого удобные условия. Компания сотрудничает с Национальным центром общественного здравоохранения", – сказано в сообщении.

Всего в этом отделении Rimi работают 126 человек. 27 из них находятся в изоляции.

Глава Rimi Lietuva подчеркнул, что работники цеха с покупателями не общаются. До сих пор не было данных, что инфекция может передаваться через еду. Кроме того, все работники производственных цехов Rimi Lietuvos работают в одноразовых перчатках и масках, которые регулярно меняют.

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