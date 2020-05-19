Министр о возможности вернуть мероприятия: речь о сотнях людей, не о тысячах

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что правительства обсуждает возможность возобновления массовых мероприятий, однако речь идет об участии в них сотен, а не тысяч людей.

Правительство в среду намерено рассмотреть, по какому графику разрешить возобновление мероприятий, концертов, деятельность театров, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится. А. Верига говорит, что будет рассматриваться численность участников таких мероприятий, которые можно будет проводить "как внутри, так и снаружи".

"Конечно, организаторы хотели бы разрешить участие большего количества участников, на наш взгляд, это количество должно быть несколько, мягко говоря, меньше, чем предлагается", - сказал А. Верига на пресс-конференции во вторник.

"Речь идет, скорее всего, о сотнях, а не о тысячах людей", - добавил министр.

С 30 мая правительство сделало послабления в карантине и разрешило проводить мероприятия и в открытых, и в закрытых пространствах - с участием не более 30 человек и соблюдением требования безопасного расстояния между ними.

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