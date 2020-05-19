ССР задержала мэра Кельмеского района по подозрению во взяточничестве

Литовская Служба спецрасследований (ССР) во вторник сообщила о задержании по подозрению во взяточничестве мэра Кельмеского района, социал-демократа Вацловаса Андрулиса.

Как утверждает ССР, мэр подозревается в том, что требовал взятку в размере 10 тыс. евро за благоприятствование в реализации проекта самоуправления по обустройству общественных пространств.

Согласно подозрениям, во вторник мэр принял часть этой взятки - 5 тыс. евро, тогда он и был задержан сотрудниками ССР.

В частности, сотрудники ССР изъяли в самоуправлении Кельмеского района необходимые документы и т. д.

Контроль над досудебным расследованием осуществляет прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.

В. Андрулис избран мэром в прошлом году на выборах в советы самоуправлений и мэров. Его кандидатуру выдвинула Литовская социал-демократическая партия.

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