Как утверждает ССР, мэр подозревается в том, что требовал взятку в размере 10 тыс. евро за благоприятствование в реализации проекта самоуправления по обустройству общественных пространств.

Согласно подозрениям, во вторник мэр принял часть этой взятки - 5 тыс. евро, тогда он и был задержан сотрудниками ССР.

В частности, сотрудники ССР изъяли в самоуправлении Кельмеского района необходимые документы и т. д.

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Контроль над досудебным расследованием осуществляет прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.

В. Андрулис избран мэром в прошлом году на выборах в советы самоуправлений и мэров. Его кандидатуру выдвинула Литовская социал-демократическая партия.

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